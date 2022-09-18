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Ракурс
росіяни обстріляли лікарню під Харковом. Фото: prm.ua

росіяни обстріляли лікарню під Харковом, загинули медики

18 вер 2022, 13:20
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Російські військові злочинці продовжують вчиняти терор проти мирних українців.





Загарбники 17 вересня масово обстріляли село Стрілеча Харківського району якраз у той момент, коли відбувалася евакуація психіатричної лікарні. Внаслідок агресії загинули чотири медичних працівники, а двоє пацієнтів дістали поранення. Про це 18 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, персонал зумів евакуювати 30 пацієнтів, а всього ж у лікарні перебуває понад 600 осіб.

Нагадаємо, 17 вересня солдати російської армії обстріляли з танка цивільне авто в селі Стрілеча, що біля кордону з російською федерацією в Харківській області. Жертвами цього воєнного злочину стали дві жінки.

Джерело: Ракурс


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