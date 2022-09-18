Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
россияне обстреляли больницу под Харьковом. Фото: prm.ua

россияне обстреляли больницу под Харьковом, погибли медики

18 сен 2022, 13:20
999

Російські військові злочинці продовжують вчиняти терор проти мирних українців.





Загарбники 17 вересня масово обстріляли село Стрілеча Харківського району якраз у той момент, коли відбувалася евакуація психіатричної лікарні. Внаслідок агресії загинули чотири медичних працівники, а двоє пацієнтів дістали поранення. Про це 18 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, персонал зумів евакуювати 30 пацієнтів, а всього ж у лікарні перебуває понад 600 осіб.

Нагадаємо, 17 вересня солдати російської армії обстріляли з танка цивільне авто в селі Стрілеча, що біля кордону з російською федерацією в Харківській області. Жертвами цього воєнного злочину стали дві жінки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров