россияне обстреляли больницу под Харьковом. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n174883-rossiyane-obstrelyali-bolnicu-pod-harkovom-vo-vremya-evakuacii-pogibli-mediki.html

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Російські військові злочинці продовжують вчиняти терор проти мирних українців.

Загарбники 17 вересня масово обстріляли село Стрілеча Харківського району якраз у той момент, коли відбувалася евакуація психіатричної лікарні. Внаслідок агресії загинули чотири медичних працівники, а двоє пацієнтів дістали поранення. Про це 18 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, персонал зумів евакуювати 30 пацієнтів, а всього ж у лікарні перебуває понад 600 осіб.

Нагадаємо, 17 вересня солдати російської армії обстріляли з танка цивільне авто в селі Стрілеча, що біля кордону з російською федерацією в Харківській області. Жертвами цього воєнного злочину стали дві жінки.