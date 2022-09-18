Женщины оккупантов призывают своих мужчин привозить «трофеи». Скриншот с видео

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Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити «трофеї» з убитих українців.

Мешканка Підмосков’я просить загарбника знімати з тіл полеглих у бою українців військові куртки, взуття та нашивки. Громадянка країни-агресора мріє, що її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні піде працювати найманим вбивцею до приватної військової компанії «Вагнер», бо там він зможе заробити гроші й подарувати їй більш цінні речі. Про це йдеться у перехопленій розмові, яку 18 вересня опублікувала Служба безпеки України.

Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как «вагнера» отрезали голову мужику… — розповідає неадекватна росіянка.

Жінка також розповідає, як мріє використати «хахляцкий китель» у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком. Додому без цих «трофеїв» вона закликає не повертатися.

У спецслужбі наголосили, що аморальність російського війська давно пробила чергове дно, але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним.

Нагадаємо, у перехопленій українськими спецами розмові російського військового, який воює у Донецькій області, йшлося про проблеми з інститутом через службу в армії рф та сором перед українським народом за руйнування.