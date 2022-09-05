Звільніть мене, відправте в росію - російському військовому соромно перед Україною

https://racurs.ua/ua/n174454-zvilnit-mene-vidpravte-v-rosiu-rosiyskomu-viyskovomu-soromno-pered-ukrayinou-audio.html

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Російський військовий, який воює у Донецькій області, розповідає про проблеми з інститутом через службу в армії рф та сором перед українським народом за руйнування.

Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.