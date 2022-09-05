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Звільніть мене, відправте в росію - російському військовому соромно перед Україною
Звільніть мене, відправте додому — російському військовому соромно перед Україною (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n174454-zvilnit-mene-vidpravte-v-rosiu-rosiyskomu-viyskovomu-soromno-pered-ukrayinou-audio.htmlРакурс
Російський військовий, який воює у Донецькій області, розповідає про проблеми з інститутом через службу в армії рф та сором перед українським народом за руйнування.
Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.
Зараз ця армія смердюча руйнує мені увесь інститут. Яку я батьківщину тут захищаю? Я бачу бабуся, мені соромно. Очі відводжу. У неї був нормальний будинок, тепер його знесли у щепки, — промовив військовій своїй дівчині.
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