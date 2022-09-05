Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Увольте меня, отправьте домой – российскому военному стыдно перед Украиной

Увольте меня, отправьте домой — российскому военному стыдно перед Украиной (АУДИО)

5 сен 2022, 18:42
999

Російський військовий, який воює у Донецькій області, розповідає про проблеми з інститутом через службу в армії рф та сором перед українським народом за руйнування.





Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

Зараз ця армія смердюча руйнує мені увесь інститут. Яку я батьківщину тут захищаю? Я бачу бабуся, мені соромно. Очі відводжу. У неї був нормальний будинок, тепер його знесли у щепки, — промовив військовій своїй дівчині.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров