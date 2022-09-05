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Увольте меня, отправьте домой – российскому военному стыдно перед Украиной
Увольте меня, отправьте домой — российскому военному стыдно перед Украиной (АУДИО)https://racurs.ua/n174454-uvolte-menya-otpravte-domoy-rossiyskomu-voennomu-stydno-pered-ukrainoy-audio.htmlРакурс
Російський військовий, який воює у Донецькій області, розповідає про проблеми з інститутом через службу в армії рф та сором перед українським народом за руйнування.
Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.
Зараз ця армія смердюча руйнує мені увесь інститут. Яку я батьківщину тут захищаю? Я бачу бабуся, мені соромно. Очі відводжу. У неї був нормальний будинок, тепер його знесли у щепки, — промовив військовій своїй дівчині.
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