Увольте меня, отправьте домой – российскому военному стыдно перед Украиной

https://racurs.ua/n174454-uvolte-menya-otpravte-domoy-rossiyskomu-voennomu-stydno-pered-ukrainoy-audio.html

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Російський військовий, який воює у Донецькій області, розповідає про проблеми з інститутом через службу в армії рф та сором перед українським народом за руйнування.

Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.