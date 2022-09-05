Польша упразднила налоги для части украинских беженцев

https://racurs.ua/n174453-polsha-uprazdnila-nalogi-dlya-chasti-ukrainskih-bejencev.html

Ракурс

Польський уряд не збиратиме податки з робітників, які в’їхали на територію держави після 24 лютого та продовжили працювати на українські компанії дистанційно.

Йдеться про податок PIT (Personal Income Tax), який стягується щомісячно з кожного польського резидента, який отримує дохід. Польський уряд відмовився від цих коштів на користь України.

Ці українські громадяни можуть вільно обирати такий особливий режим, щоб оподатковуватись більш сприятливо, ніж за загальними правилами, — пояснили у Міністерстві фінансів Польщі.

Чимало українських біженців, які перебувають в різних країнах світу, зокрема і в Польщі, продовжують працювати на своїх українських роботах, але дистанційно. Після того, як минає 183 дні з моменту перебування у Польщі, біженці стають польськими податковими резидентами та відповідно повинні сплачувати податки.

Раніше українці мали б подати декларацію до 20 вересня та сплачувати податок PIT, який у Польщі сплачує кожен, хто отримує доходи. Однак тепер польський уряд відмовляється від збору цих податків.

За польськими правилами біженці, які працюють на українських роботодавців (наприклад, художники комп’ютерної графіки або перекладачі), працевлаштовані нелегально.

У законі від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави нічого не прописано про статус таких осіб. Тому вони зобов’язані дотримуватися Закону про сприяння зайнятості. І це накладає на них, якщо вони працюють в такий спосіб у Польщі понад 30 днів, обов’язок мати дозвіл на роботу типу Е.