Ігор Коломойський, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n174888-nabu-provelo-obshuk-u-kolomoyskogo-v-spravi-ukrnafty-zmi.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело у відомого бізнесмена Ігоря Коломойського обшуки у межах справи про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела в НАБУ та свідків події.

Зазначається, що представники слідства завітали до Коломойського о п’ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель. В ході обшуку було вилучено документи, гаджет, а також скачано його вміст.

За інформацією видання, Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником «Укрнафти», де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:

колишньому голові правління;

колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки;

колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів;

колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

Справу відкрили за статтею про «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах».

Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіють 40% компанії «Укрнафта», решта належить державі в особі НАК «Нафтогаз».

Про обшуки у Коломойського у своєму Telegram-каналі також повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Джерело: ZN.UA