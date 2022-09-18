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Ракурс
Рашисты продолжают убивать мирное население

Восемь гражданских погибли за сутки в результате российских обстрелов

18 сен 2022, 16:46
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В Україні впродовж минулої доби, 17 вересня, в результаті російських обстрілів загинули вісім цивільних осіб, ще 33 поранено.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зафіксовані такі випадки:

  • на Донеччині п’ятеро вбитих та 18 поранених;
  • на Харківщині — троє вбитих та 11 поранених.
  • на Дніпропетровщині поранено двох людей;
  • на Запоріжжі та Миколаївщині — поранено по одній особі.

Нагадаємо, рашисти 17 вересня обстріляли село Стрілеча Харківського району в момент, коли відбувалася евакуація психіатричної лікарні. В результаті є загиблі та поранені.

Источник: Ракурс


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