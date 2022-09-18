Восемь гражданских погибли за сутки в результате российских обстрелов

Рашисты продолжают убивать мирное население

https://racurs.ua/n174889-vosem-grajdanskih-pogibli-za-sutki-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov.html

Ракурс

В Україні впродовж минулої доби, 17 вересня, в результаті російських обстрілів загинули вісім цивільних осіб, ще 33 поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зафіксовані такі випадки:

на Донеччині п’ятеро вбитих та 18 поранених;

на Харківщині — троє вбитих та 11 поранених.

на Дніпропетровщині поранено двох людей;

на Запоріжжі та Миколаївщині — поранено по одній особі.

Нагадаємо, рашисти 17 вересня обстріляли село Стрілеча Харківського району в момент, коли відбувалася евакуація психіатричної лікарні. В результаті є загиблі та поранені.