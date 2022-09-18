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Последствия непогоды на Сумщине, фото: Дмитрий Живицкий

Сумщина пострадала от непогоды — один человек погиб, восемь травмированы (ФОТО)

18 сен 2022, 20:47
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На Сумщині негода завдала значних руйнувань.





У місті Буринь через надзвичайні погодні умови одна людина загинула внаслідок падіння стіни. Про це у своєму Tegram-каналі сьогодні, 18 вересня, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ще вісьмох людей травмовано:

  • двоє з травмами середньої тяжкості перебувають у місцевій лікарні;
  • жінка з переломом руки — у Сумах;
  • двомісячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ;
  • чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.
  • Також негода завдала значних руйнувань:
  • близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох — зруйновані стіни;
  • пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач;
  • у електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110 кВ знеструмлені;
  • близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв’язку.

Робити з ліквідації наслідків негоди тривають, забезпечується евакуація населення, яке цього потребує.

Наслідки негоди на Сумщині, фото: Дмитро Живицький

Источник: Ракурс


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