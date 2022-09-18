Последствия непогоды на Сумщине, фото: Дмитрий Живицкий

https://racurs.ua/n174896-sumschina-postradala-ot-nepogody-odin-chelovek-pogib-vosem-travmirovany-foto.html

Ракурс

На Сумщині негода завдала значних руйнувань.

У місті Буринь через надзвичайні погодні умови одна людина загинула внаслідок падіння стіни. Про це у своєму Tegram-каналі сьогодні, 18 вересня, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ще вісьмох людей травмовано:

двоє з травмами середньої тяжкості перебувають у місцевій лікарні;

жінка з переломом руки — у Сумах;

двомісячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ;

чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

Також негода завдала значних руйнувань:

близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох — зруйновані стіни;

пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач;

у електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110 кВ знеструмлені;

близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв’язку.

Робити з ліквідації наслідків негоди тривають, забезпечується евакуація населення, яке цього потребує.