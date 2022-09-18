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Последствия непогоды на Сумщине, фото: Дмитрий Живицкий
Сумщина пострадала от непогоды — один человек погиб, восемь травмированы (ФОТО)https://racurs.ua/n174896-sumschina-postradala-ot-nepogody-odin-chelovek-pogib-vosem-travmirovany-foto.htmlРакурс
На Сумщині негода завдала значних руйнувань.
У місті Буринь через надзвичайні погодні умови одна людина загинула внаслідок падіння стіни. Про це у своєму Tegram-каналі сьогодні, 18 вересня, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Ще вісьмох людей травмовано:
- двоє з травмами середньої тяжкості перебувають у місцевій лікарні;
- жінка з переломом руки — у Сумах;
- двомісячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ;
- чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.
- Також негода завдала значних руйнувань:
- близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох — зруйновані стіни;
- пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач;
- у електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110 кВ знеструмлені;
- близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв’язку.
Робити з ліквідації наслідків негоди тривають, забезпечується евакуація населення, яке цього потребує.
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