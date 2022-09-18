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Украинские военные захватили российский танк Т-90М «Прорыв», фото: Андрей Цаплиенко

Самый современный российский танк захватили украинские военные (ФОТО)

18 сен 2022, 21:54
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До рук захисників України, ймовірно, потрапив найсучасніший серійний російський танк Т-90М «Прорыв».





Про це сьогодні, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши фото танка.

За його словами, ці фотознімки у соцмережах оприлюднив одним із українських танкістів.

Ймовірно, шедевр російського танкобудування затрофеїли на Харківщині, — зазначив Цаплієнко. — Якщо це справді так, наші фахівці зможуть розібрати електроніку, зрозуміти принципи її роботи для кращої протидії та встановити рівень залежності сучасного російського танкобудування від західних технологій.

Зазначається, що на Т-90М може бути встановлена новітня система управління вогнем «Калина» і підключення до єдиної системи управління військами ЕСУ ТЗ.

В російській армії таких танків, за різними даними, армії до 100 одиниць. Перед вторгненням їх направили до Таманської дивізії, в 1-ий гвардійський танковий полк.

Танк, судячи із усього, гвардійці-таманці кинули, коли втікали з Харківщини, — додає Цаплієнко.

Українські військові захопили російський танк Т-90М «Прорыв», фото: Андрій Цаплієнко

Источник: Ракурс


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