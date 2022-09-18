Самый современный российский танк захватили украинские военные (ФОТО)https://racurs.ua/n174898-samyy-sovremennyy-rossiyskiy-tank-zahvatili-ukrainskie-voennye-foto.htmlРакурс
До рук захисників України, ймовірно, потрапив найсучасніший серійний російський танк Т-90М «Прорыв».
Про це сьогодні, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши фото танка.
За його словами, ці фотознімки у соцмережах оприлюднив одним із українських танкістів.
Ймовірно, шедевр російського танкобудування затрофеїли на Харківщині, — зазначив Цаплієнко. — Якщо це справді так, наші фахівці зможуть розібрати електроніку, зрозуміти принципи її роботи для кращої протидії та встановити рівень залежності сучасного російського танкобудування від західних технологій.
Зазначається, що на Т-90М може бути встановлена новітня система управління вогнем «Калина» і підключення до єдиної системи управління військами ЕСУ ТЗ.
В російській армії таких танків, за різними даними, армії до 100 одиниць. Перед вторгненням їх направили до Таманської дивізії, в 1-ий гвардійський танковий полк.
Танк, судячи із усього, гвардійці-таманці кинули, коли втікали з Харківщини, — додає Цаплієнко.