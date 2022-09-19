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Ракурс
Сеть Starlink стала доступной на всех континентах Земли

Сеть Starlink стала доступной на всех континентах Земли

19 сен 2022, 10:06
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Супутникова інтернет-мережа Starlink почала працювати на всіх континентах Землі.





Про це заявив глава SpaceX Ілон Маск.

Раніше 18 вересня SpaceX запустила з мису Канаверал у штаті Флорида і вивела на орбіту чергове угруповання супутників — 54 одиниці мережі Starlink.

З 2019 року компанія вивела до космосу вже понад три тисячі супутників для розгортання мережі Starlink. Загалом SpaceX планує відправити на навколоземну орбіту 42 тис. супутників.

В рамках програми Starlink компанія має намір надавати широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій точці планети зі швидкістю трафіку 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

Після вторгнення росії в Україну SpaceX почала надавати Україні доступ та обладнання для підключення до супутникового інтернету Starlink.

Источник: Ракурс


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