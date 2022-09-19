Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ілон Маск оголосив, що мережа Starlink стала доступною на всіх континентах Землі

Мережа Starlink стала доступною на всіх континентах Землі

19 вер 2022, 10:06
999

Супутникова інтернет-мережа Starlink почала працювати на всіх континентах Землі.





Про це заявив глава SpaceX Ілон Маск.

Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду, — написав він у Твіттер.

Раніше 18 вересня SpaceX запустила з мису Канаверал у штаті Флорида і вивела на орбіту чергове угруповання супутників — 54 одиниці мережі Starlink.

З 2019 року компанія вивела до космосу вже понад три тисячі супутників для розгортання мережі Starlink. Загалом SpaceX планує відправити на навколоземну орбіту 42 тис. супутників.

В рамках програми Starlink компанія має намір надавати широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій точці планети зі швидкістю трафіку 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

Після вторгнення росії в Україну SpaceX почала надавати Україні доступ та обладнання для підключення до супутникового інтернету Starlink.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів