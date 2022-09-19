Измены не будет - украинцы уверены в своих лидерах и союзниках

https://racurs.ua/n174912-izmeny-ne-budet-ukraincy-uvereny-v-svoih-liderah-i-souznikah-opros.html

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Лише 5% українців поділяють наратив про «зрадницьку» владу, яка «готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з росією». Натомість 87% українців вважають, що влада України не піде на неприйнятні компроміси.

Про це йдеться у висновках науковців Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який провів опитування серед українців 7−13 вересня.

У всіх регіонах не менше 80% вважають, що влада може піти на неприйнятні компроміси (так вважають від 91% на Заході до 80% на Сході). Лише 3−9% залежно від регіону вважають, що влада може піти на такі компроміси.

Більшість українців позитивно оцінюють єдність керівництва України та відданість меті перемогти у війні. Утім, досить істотна частка українців вірять і погоджуються з наративами «розколу» з цих питань (14−29%) або не мають кристалізованої думки (15−20%).

Відносно найменш поширеним є наратив щодо «серйозних конфліктів між політичним і військовим керівництвом» — у це вірять 14% респондентів. Натомість 71% респондентів вважають, що військове і політичне керівництво діють злагоджено зі спільною метою перемоги.

Більш поширеним є наратив, що «керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам», у який вірять 24% респондентів. Більшість же — 60% - вважають, що керівництво «у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам».

Відносно ж найбільше респондентів вірять у наратив, що чиновники наживаються на війні та розкрадають західну зброю — 29%. Проте і в цьому випадків значно більше тих, хто вважає, що зброя «не розкрадається, а використовується нашими захисниками» — 51%. Хоча в цьому випадку також і найбільше тих, хто не визначився з думкою (20%).

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб Україна вела перемовини з росією. Водночас 73% українців вважають, що Захід продовжує надавати підтримку України та очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих московитами).