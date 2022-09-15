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Ракурс
Готовность к территориальным уступкам ради мира оценили социологи – результат шокирует путина

Готовность к территориальным уступкам ради мира оценили социологи — результат шокирует путина

15 сен 2022, 11:56
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Соціологи Київського міжнародного інституту соціології у травні і липні 2022 року запитували українців про готовність до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру. У вересні КМІС повторно поставив це запитання для оцінки динаміки суспільних настроїв.





Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3%). Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2%.

Готовність до територіальних поступок заради миру оцінили соціологи, дані - КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки — лише 10%).

Серед жителів півдня України 83% проти поступок (готові — лише 10%).

У КМІС помітили, що з травня до липня на сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів.

Готовність до територіальних поступок заради миру оцінили соціологи, дані - КМІС

Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні Уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.

Опитування відбулося упродовж 7−13 вересня. Київський міжнародний інститут соціології провів його методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами, які на момент опитування проживали на неокупованій території України. Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого.

1 серпня КМІС оголосив результати іншого дослідження — 79% вважають, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами та митницями.

Источник: Ракурс


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