Готовність до територіальних поступок заради миру оцінили соціологи

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Соціологи Київського міжнародного інституту соціології у травні і липні 2022 року запитували українців про готовність до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру. У вересні КМІС повторно поставив це запитання для оцінки динаміки суспільних настроїв.

Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3%). Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2%.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки — лише 10%).

Серед жителів півдня України 83% проти поступок (готові — лише 10%).

У КМІС помітили, що з травня до липня на сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів.

Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні Уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.

Опитування відбулося упродовж 7−13 вересня. Київський міжнародний інститут соціології провів його методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами, які на момент опитування проживали на неокупованій території України. Опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого.

1 серпня КМІС оголосив результати іншого дослідження — 79% вважають, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами та митницями.