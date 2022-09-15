рф не пропускає через кордон українців з російськими паспортами, виданими в лднр

https://racurs.ua/ua/n174780-rf-ne-propuskaie-cherez-kordon-ukrayinciv-z-rosiyskymy-pasportamy-vydanymy-v-ldnr.html

Ракурс

Росіяни не пропускають через кордон українців з паспортами громадян рф, виданими в лднр.

Про це 15 вересня повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Після наступу ЗСУ різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.

Відзначається невдоволення ходом проведення так званої «спеціальної операції» та діями російського уряду. Панує думка, що рф здає інтереси «республік». Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території рф. Принаймні тим, хто намагався виїхати із «лднр» за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що «ви ніхто і звати вас ніяк», — йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка також повідомляє, що серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) зс рф поширюється інформація, що до 1 грудня 2022 року має завершитись один з етапів так званої «сво» (так росіяни називають розв’язану в Україні війну).

Після цього нібито заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів зс рф. Ці території буцімто передадуть під контроль так званим «добровольчим батальйонам». (імовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів).