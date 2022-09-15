Паніка і хаос - розвідка Британії про відступ росіян на Харківщині, фото - Tiger Lille

https://racurs.ua/ua/n174779-panika-i-haos-rozvidka-brytaniyi-pro-vidstup-rosiyan-na-harkivschyni.html

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У новому зведенні британської військової розвідки 15 вересня йдеться про відступ російських військ з Харківської області.

За даними відомства, Збройні сили України продовжують зміцнювати контроль над нещодавно звільненими територіями у регіоні. Наразі російські війська відкинули на захід від річки Оскіл.

У Міноборони Великої Британії вважають, що відступ російських військових проходив неорганізовано, і деякі підрозділи просто бігли в паніці, кидаючи цінне озброєння.

Так, наприклад, російські військові залишили щонайменше одну командно-штабну машину і як мінімум одну станцію радіолокації контрбатарейної боротьби, за допомогою якої по траєкторіях снарядів можна визначати місцезнаходження батареї.

Все це, на думку британських експертів, вказує на неорганізований характер відступу та свідчить про порушення у ланцюжку командування.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що для зміцнення оборони на Донбасі та півдні окупанти переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

Водночас через порушення українськими підрозділами логістичного забезпечення окупантів росіяни зіткнулися з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.