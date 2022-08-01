Закриті кордони з візами і митницями - українці відповіли про відносини з рф

https://racurs.ua/ua/n173269-zakryti-kordony-z-vizamy-i-mytnycyamy-ukrayinci-vidpovily-sociologam-pro-vidnosyny-z-rf.html

Ракурс

Абсолютна більшість українців — 79% - вважають, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами та митницями.

Відповідно до даних опитування Київського міжнародного інституту соціології, лише 11% вважають, що Україна і росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Також лише 1% респондентів виступають за об'єднання в одну державу.

Якщо порівняти з лютим 2022 року, то з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за «дружні» відносини між країнами.

Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об'єднання в одну державу.

Намір повністю закритися від воєнних злочинців переважає у всіх регіонах (від 86% на Заході до 70% на Сході).

У всіх регіонах у порівнянні з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. На півдні і сході ще в лютому більшість виступали за «дружні» відносини. Нині переважна більшість вважає, що між Україною і росією мають бути візи та митниці.

Серед тих, хто більше розмовляє російською 52% виступають за закриті кордони, а за «дружні» відносини — 35%. Лише 3% стверджують, що Україні і росії слід об'єднатися в одну державу.

Опитування КМІС провів 6−20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2 тис. респондентів в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих. До вибірки не включали тих, хто тимчасово виїхав за кордон внаслідок вторгнення рф.