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У Києві вирішили зупиняти рух транспорту під час повітряної тривоги, але є винятки
У Києві зупинятимуть рух транспорту під час повітряної тривоги, але є виняткиhttps://racurs.ua/ua/n173268-u-kyievi-zupynyatymut-ruh-transportu-pid-chas-povitryanoyi-tryvogy-ale-ie-vynyatky.htmlРакурс
Під час повітряної тривоги наземний транспорт в Києві зупинятиме рух.
Таке рішення 1 серпня ухвалили в Раді оборони Києва.
Відсьогодні весь наземний громадський транспорт столиці, зокрема і приватні перевізники, не курсуватимуть містом під час повітряної тривоги.
Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття, — повідомляють в КМДА.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
Карта укриттів розміщена на Офіційному порталі міста Києва за посиланням, а також у міському застосунку «Київ Цифровий».
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