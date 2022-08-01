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Ракурс
У Києві вирішили зупиняти рух транспорту під час повітряної тривоги, але є винятки

У Києві зупинятимуть рух транспорту під час повітряної тривоги, але є винятки

1 сер 2022, 12:18
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Під час повітряної тривоги наземний транспорт в Києві зупинятиме рух.





Таке рішення 1 серпня ухвалили в Раді оборони Києва.

Відсьогодні весь наземний громадський транспорт столиці, зокрема і приватні перевізники, не курсуватимуть містом під час повітряної тривоги.

Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття, — повідомляють в КМДА.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Карта укриттів розміщена на Офіційному порталі міста Києва за посиланням, а також у міському застосунку «Київ Цифровий».

Джерело: Ракурс


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