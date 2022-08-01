В Киеве будут останавливать движение транспорта во время воздушной тревоги, но есть исключения

https://racurs.ua/n173268-v-kieve-budut-ostanavlivat-dvijenie-transporta-vo-vremya-vozdushnoy-trevogi-no-est-isklucheniya.html

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Під час повітряної тривоги наземний транспорт в Києві зупинятиме рух.

Таке рішення 1 серпня ухвалили в Раді оборони Києва.

Відсьогодні весь наземний громадський транспорт столиці, зокрема і приватні перевізники, не курсуватимуть містом під час повітряної тривоги.

Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття, — повідомляють в КМДА.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Карта укриттів розміщена на Офіційному порталі міста Києва за посиланням, а також у міському застосунку «Київ Цифровий».