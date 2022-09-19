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Оккупанты Донецка сообщили об обстреле города: есть погибшие и раненые
Оккупанты Донецка сообщили об обстреле города: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174920-okkupanty-donecka-soobschili-ob-obstrele-goroda-est-pogibshie-i-ranenye-video.htmlРакурс
Представники «влади» окупованого Донецька заявляють про обстріл міста, зокрема, площі Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі.
Стверджують, що під обстріл потрапили зупинка громадського транспорту, магазин і банк.
В мережі публікують фото і відео ймовірних наслідків обстрілу і заявляють про 13 загиблих цивільних.
Українські офіційні особи цю інформацію на момент виходу новини ще не коментували.
Очікувано, що в обстрілі московити звинуватили Збройні сили України і вже стверджують, що обстріл вівся з HIMARS.
«Ракурс» повідомляв, що Кремль спростував звинувачення української влади в тому, що російська армія причетна до воєнних злочинів у Харківській області.
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