Оккупанты Донецка сообщили об обстреле города: есть погибшие и раненые

https://racurs.ua/n174920-okkupanty-donecka-soobschili-ob-obstrele-goroda-est-pogibshie-i-ranenye-video.html

Ракурс

Представники «влади» окупованого Донецька заявляють про обстріл міста, зокрема, площі Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі.

Стверджують, що під обстріл потрапили зупинка громадського транспорту, магазин і банк.

В мережі публікують фото і відео ймовірних наслідків обстрілу і заявляють про 13 загиблих цивільних.

Українські офіційні особи цю інформацію на момент виходу новини ще не коментували.

Очікувано, що в обстрілі московити звинуватили Збройні сили України і вже стверджують, що обстріл вівся з HIMARS.

«Ракурс» повідомляв, що Кремль спростував звинувачення української влади в тому, що російська армія причетна до воєнних злочинів у Харківській області.