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Ракурс
Окупанти Донецька повідомили про обстріл міста: є загиблі і поранені

Окупанти Донецька повідомили про обстріл міста: є загиблі і поранені (ВІДЕО)

19 вер 2022, 14:41
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Представники «влади» окупованого Донецька заявляють про обстріл міста, зокрема, площі Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі.





Стверджують, що під обстріл потрапили зупинка громадського транспорту, магазин і банк.

В мережі публікують фото і відео ймовірних наслідків обстрілу і заявляють про 13 загиблих цивільних.

Українські офіційні особи цю інформацію на момент виходу новини ще не коментували.

Очікувано, що в обстрілі московити звинуватили Збройні сили України і вже стверджують, що обстріл вівся з HIMARS.

«Ракурс» повідомляв, що Кремль спростував звинувачення української влади в тому, що російська армія причетна до воєнних злочинів у Харківській області.

Джерело: Ракурс


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