Витягнув і поховав однокласник - історія великої родини, три покоління якої загинули одного дня в Ізюмі

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На стихійному цвинтарі в Ізюмі, що утворився під час окупації міста російською армією, серед 445 могил з хрестами — поховання родини Столпакових.

31-річна Олена, її чоловік, дві доньки, а також батьки загинули 9 березня після удару рф по житловій п’ятиповерхівці. Загалом у цьому будинку, за свідченням місцевих, загинули близько півсотні людей, розповідає «Суспільне».

Родина Олени Столпакової жила в Ізюмі на Першотравневій, 2 багато років: в одному під’їзді, але на різних поверхах жили батьки Олени та вона з чоловіком Дмитром та двома доньками — Сашком та Олесем, розповідає однокласниця Олени Анастасія.

Вона була завжди креативною дівчиною: любила співати танцювати, у школі ми завжди влаштовували танці чи якісь інші заходи, і Олена завжди брала участь, як постановник танців чи співала. Ще вона була активісткою, будь-які заходи у місті без неї не проходили. Вона мала дуже багато друзів. Вона була дуже впевненою в собі, розумною та щирою, — згадує подругу Анастасія.

Молодша дочка Олени Олеся цього року збиралася йти до першого класу — у квітні їй мало виповнитись 6 років, старша Олександра у серпні мала святкувати дев’ятий день народження.

Чоловік Олени захоплювався футболом і вона завжди була вболівальником на трибуні.

Олена, її чоловік, дочки та батьки загинули, коли ховалися від обстрілів у підвалі.

Це була звичайна багатоповерхівка. Олена жила разом із батьками в одному під’їзді, але на різних поверхах, тож вони й опинилися в одному підвалі. Один хлопчик казав, що якраз напередодні він запропонував тікати з дому на інший бік річки, тому одна частина людей таки покинула цей підвал, а інша, де була Олена, не захотіли і того ж дня їх і обстріляли, — розповідає однокласниця.

Анастасія каже, що до останнього не вірила в загибель Олени та її родини, доки їхній однокласник не розповів, що витяг її з-під завалів та поховав.

Він просто допомагав розбирати завали і весь час був у Ізюмі, — каже Анастасія.

Сусід Олени Олександр Чвалун, який 9 березня був на дачі, каже, що коли почали розкопувати завали, першими знайшли тіла дітей Олени та малюків з іншої родини, які теж загинули в цьому підвалі.

Коли розкопували, діставали мертвих людей, а я їх знаю, мене звали дізнатися, я був на межі зриву, — каже чоловік.

У будинку № 2 на вулиці Першотравневій уціліли два крайні під’їзди, інші — зруйновані вщент. На весь будинок залишалася одна мешканка. Всі квартири — без вікон і дверей, не зруйновані вибухами, пограбували буряти і військові так званих республік Донбасу, що стояли тут.

Ми їх називали «лугандоси». Це мародери із мародерів — інакше не скажу. Вони залазили в квартири, з вікон викидали килими, ковдри, подушки, — розповідає Олександр. За його словами, буряти часто напивались і теж мародерили.

У будинку загинули не лише три покоління сім’ї Олени Столпакової, а й інші сім’ї з дітьми, розповідає їхня сусідка Тетяна, мати якої теж ховалась у тому підвалі від бомбардування та загинула.

Була родина Кравченка, їх загинуло семеро, Ольга та Віталій були молодими батьками, вони із трьома дітьми загинули. Їхня мама, бабуся теж загинули. Вони всі загинули разом із моєю мамою. Ми не знаємо точно, але близько 50 людей тоді загинули, — каже Тетяна.

Мер Ізюма Валерій Марченко 18 вересня сказав, що ексгумація тіл зі стихійного цвинтаря в Ізюмі, де було поховано Олену та її рідних, триватиме приблизно два тижні.