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За даними мера Одеси Труханома, російський дрон влучив в квартиру подружжя, яке загинуло.
Рашисти вдарили по 21-поверхівці в Одесі: є загиблі та поранен
Рашисти вдарили по 21-поверхівці в Одесі: є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207391-rashysty-vdaryly-po-21-poverhivci-v-odesi-ie-zagybli-ta-poraneni-foto-video.htmlРакурс
росія у ніч на 28 червня вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.
Врятовано 5 осіб, серед них — маленька дитина, пишуть в ДСНС.
Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих.
За даними мера Одеси Труханома, російський дрон влучив в квартиру подружжя, яке загинуло.