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Ракурс
Рашисти вдарили по 21-поверхівці в Одесі: є загиблі та поранен

Рашисти вдарили по 21-поверхівці в Одесі: є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

28 чер 2025, 08:21
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росія у ніч на 28 червня вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.

Врятовано 5 осіб, серед них — маленька дитина, пишуть в ДСНС.

Попередньо відомо про 2 загиблих, щонайменше 4 постраждалих.

За даними мера Одеси Труханома, російський дрон влучив в квартиру подружжя, яке загинуло.

Джерело: Ракурс


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