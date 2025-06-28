Рашисти вдарили по 21-поверхівці в Одесі: є загиблі та поранен

Рашисти вдарили по 21-поверхівці в Одесі: є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n207391-rashysty-vdaryly-po-21-poverhivci-v-odesi-ie-zagybli-ta-poraneni-foto-video.html

28 чер 2025, 08:21 999

Ракурс