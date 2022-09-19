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Ракурс
Воєнні злочини російської армії під Ізюмом пєсков назвав брехнею

Воєнні злочини російської армії під Ізюмом пєсков назвав брехнею

19 вер 2022, 14:17
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Кремль спростував звинувачення української влади в тому, що російська армія причетна до воєнних злочинів у Харківській області.





Це той самий сценарій, що у Бучі. За одним сценарієм усе розвивається. Це брехня. Це брехня, і, звичайно, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії, — цитує «Інтерфакс» прес-секретаря президента рф дмитра пєскова.

Речник путіна натякнув, що «історія в Ізюмі» — це інсценування.

Нагадаємо, після відходу російських військ із Харківської області під Ізюмом було виявлено 440 могил мирних жителів. Ексгумація показала, що на деяких тілах є сліди тортур. Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що російські військові поводяться як нацисти.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо 19 вересня заявив, що путін та його прихильники мають понести відповідальність за звірства, які росіяни чинять в Україні.

Необхідне належне розслідування та прозорість, і володимир путін, його прихильники та російські військові мають бути притягнуті до відповідальності за звірства, які вони вчинили та продовжують здійснювати в Україні, — сказав Трюдо.

В ООН готують спецмісію до Ізюма. Звірства росіян засудили також в США та ЄС.

Джерело: Ракурс


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