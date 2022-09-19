Воєнні злочини російської армії під Ізюмом пєсков назвав брехнею

https://racurs.ua/ua/n174919-voienni-zlochyny-rosiyskoyi-armiyi-pid-izumom-pieskov-nazvav-brehneu.html

Ракурс

Кремль спростував звинувачення української влади в тому, що російська армія причетна до воєнних злочинів у Харківській області.

Це той самий сценарій, що у Бучі. За одним сценарієм усе розвивається. Це брехня. Це брехня, і, звичайно, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії, — цитує «Інтерфакс» прес-секретаря президента рф дмитра пєскова.

Речник путіна натякнув, що «історія в Ізюмі» — це інсценування.

Нагадаємо, після відходу російських військ із Харківської області під Ізюмом було виявлено 440 могил мирних жителів. Ексгумація показала, що на деяких тілах є сліди тортур. Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що російські військові поводяться як нацисти.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо 19 вересня заявив, що путін та його прихильники мають понести відповідальність за звірства, які росіяни чинять в Україні.