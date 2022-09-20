лукашенко приказал силовикам усилить оборону границы с Украиной, чтобы не допустить «удара в спину» россии

https://racurs.ua/n174955-lukashenko-poruchil-podnimat-po-trevoge-voyska-chtoby-ne-dopustit-udara-v-spinu-rossii.html

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олександр лукашенко наказав силовикам білорусі посилити оборону кордону з Україною, щоб не допустити «удару в спину» росії.

Самопроголошений глава білорусі 20 вересня зустрівся із державним секретарем ради безпеки білорусі олександром вольфовичем, на якій обговорив посилення оборони кордону з Україною та створення батальйонно-тактичних груп.

Про це пише державне інформагентство БЕЛТА.

Питання, яке ми не одноразово обговорювали, щодо підтримки росії, ще раз підтверджую: через білорусь жодного удару в спину, убік, збоку, з флангів по російських військах не повинно бути. І не буде. У цьому наше зобов’язання перед нашим союзником, — заявив лукашенко.

Він також сказав, що його війська начебто не планують брати участь у війні проти України.

лукашенко доручив військовому керівництву білорусі перевіряти стан військ і «ополчення», а також підіймати їх по тривозі в разі потреби.

Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу — значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, — значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, — значить, треба. Треба народне ополчення перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, — значить, треба, — цитує БЕЛТА свого «картопляного диктатора».

лукашенко також згадав, що в Україні начебто «вже створюються якісь полки чи батальйони для повалення не лише влади, але для того, щоб перевернути, відірвати білорусь та приєднати до блоку НАТО.

16 вересня в білорусі вчергове продовжили військові навчання. Нині вони триватимуть до 24 вересня. Загальна кількість таких продовжень склала вже 21 тиждень.