Россияне ударили по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области

https://racurs.ua/n174962-rossiyane-udarili-po-dambe-pechenejskogo-vodohranilischa-v-harkovskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські військові намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, розташованого на річці Сіверський Донець у Харківській області.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу 20 вересня.

Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. У населеному пункті Печеніги Чугуївського району Харківщини окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали, — йдеться в повідомленні.

Це водосховище використовується для промислового, комунального і сільськогосподарського водопостачання Харкова, рибного господарства та рекреації. Воно розташоване за 80 км від обласного центру.

Нагадаємо, що 14−16 вересня росіяни декілька разівбили по дамбі поблизу Кривого Рогу, чим спричинили підняття рівня води в Інгульці.

У разі ракетних ударів по греблі Київської ГЕС її прорив є малоймовірним, запевнили згодом в Укргідроенерго. Це повідомлення з’явилося після маніпулятивних оцінок катастрофічних наслідків прориву греблі Київського гідровузла, який міг статися внаслідок ракетних ударів московських нацистів по гідротехнічній споруді.

Дамба, як заявляють в Укргідроенерго, у належному технічному стані, а диверсії на ній виключені.

Гребля будувалася у 1960-ті з урахуванням військових загроз. Якщо ж буде пошкоджено металевий затвор греблі, то витік буде незначним, а зони ймовірного підтоплення відомі ДСНС та місцевій владі, тому мешканці дізнаються про загрозу заздалегідь, заявляє Укргідроенерго.