Антивоенные протесты в рф - ОМОН «упаковывает» несогласных в автозаки (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n174995-antivoennye-protesty-v-rf-omon-upakovyvaet-nesoglasnyh-v-avtozaki-video.html

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Поодинокі антивоєнні протести почалися сьогодні в росії у відповідь на оголошену воєнним злочинцем рф володимиром путіним «часткову мобілізацію». Зокрема, у москві, санкт-петербурзі та інших містах 21 вересня правоохоронці почали затримавати учасників антивоєнних акцій.

За даними ОВД-інфо, усього ОМОНівці схопили щонайменше 364 росіян, з них 96 — у петербурзі, 89 — у москві та 45 — у єкатеринбурзі. Затримання відбуваються із застосуванням сили.