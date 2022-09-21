Поодинокі антивоєнні протести в рф — ОМОН “пакує” незгодних в автозаки

https://racurs.ua/ua/n174995-poodynoki-antyvoienni-protesty-v-rf-omon-pakuie-nezgodnyh-v-avtozaky-video.html

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Поодинокі антивоєнні протести почалися сьогодні в росії у відповідь на оголошену воєнним злочинцем рф володимиром путіним «часткову мобілізацію». Зокрема, у москві, санкт-петербурзі та інших містах 21 вересня правоохоронці почали затримавати учасників антивоєнних акцій.

За даними ОВД-інфо, усього ОМОНівці схопили щонайменше 364 росіян, з них 96 — у петербурзі, 89 — у москві та 45 — у єкатеринбурзі. Затримання відбуваються із застосуванням сили.