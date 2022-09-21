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Поодинокі антивоєнні протести в рф — ОМОН “пакує” незгодних в автозаки

Поодинокі антивоєнні протести в рф — ОМОН «пакує" незгодних в автозаки (ВІДЕО)

21 вер 2022, 20:06
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Поодинокі антивоєнні протести почалися сьогодні в росії у відповідь на оголошену воєнним злочинцем рф володимиром путіним «часткову мобілізацію». Зокрема, у москві, санкт-петербурзі та інших містах 21 вересня правоохоронці почали затримавати учасників антивоєнних акцій.





За даними ОВД-інфо, усього ОМОНівці схопили щонайменше 364 росіян, з них 96 — у петербурзі, 89 — у москві та 45 — у єкатеринбурзі. Затримання відбуваються із застосуванням сили.

Джерело: Ракурс


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