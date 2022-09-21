кремль передав Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців

https://racurs.ua/ua/n174994-kreml-peredav-saudivskiy-araviyi-10-polonenyh-v-ukrayini-inozemciv.html

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росія передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців. Про це повідомляє Al-Arabiya.

Літак із ними вже приземлився в арабській країні. Декого з полонених іноземців російські терористи на окупованому Донбасі вже встигли «засудити» до смертної кари. Також відомо, що посередником на переговорах виступив саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман. Він напряму комунікував із кремлем та Києвом.

Відомо, що росіяни передали пʼятьох британців, двох американців, а також марокканця, шведа та хорвата. Їхніх імен наразі не називають, але, скоріше за все, росіяни відпустили громадянина Швеції Матіаса Густавссона, громадянина Хорватії Векослава Пребіга, громадян Великої Британії Джона Гардінґа, Ендрю Хілла, Ділана Хілі, Шона Піннера та Ейдена Есліна, громадянина Марокко Саадуна Брагіма, а також двох громадян США — Олександра Дрюке та Енді Хʼюна.