Мобілізація путіна - чоловіків просять терміново покинути окупований Мелітополь

https://racurs.ua/ua/n174993-mobilizaciya-putina-cholovikiv-prosyat-terminovo-pokynuty-okupovanyy-melitopol.html

Ракурс

Чоловіків призовного віку, які мешкають в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі, закликають терміново евакуюватися, щоб після оголошеної воєнним злочинцем рф володимиром путіним «часткової мобілізації» не потрапити проти власної волі до російської армії.

Про це написав у Телеграм міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Кремлівським диктатором підписаний Указ про оголошення мобілізації! На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пройдуть найбільш жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштоване справжнє полювання! Тим, хто відмовиться йти на смерть доведеться мати справу з чеченськими загрядзагонами. Шансів врятуватися не залишиться, — вказав Федоров.

Він додав, що згідно з новим указом місцевого гауляйтера, з 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки.

Мер Мелітополя вважає, що вже за 10 днів шансів врятуватися не залишиться.

Нагадає, російський диктатор 21 вересня виступив із заявою про підтримку так званих «референдумів» про приєднання до росії на тимчасово захоплених територіях України та оголосив указ про часткову мобілізацію в рф. Ця заява супроводжувалася неприкритим ядерним шантажем та погрозами застосувати ядерну зброю для «захисту територій росії», якими кремль хоче оголосити нині окуповані регіони України.