Історична промова Байдена на Генасамблеї - росія порушила основні засади ООН

https://racurs.ua/ua/n174992-istorychna-promova-baydena-na-genasambleyi-rosiya-porushyla-osnovni-zasady-oon.html

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Президент США Джо Байден під час сьогоднішнього виступу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй заявив, що росія порушила основні засади статуту ООН.

З його слів, воєнний злочинець рф володимир путін виступив із безрозсудними ядерними погрозами.

Наразі знаходять масові могили в Ізюмі, тіла зі слідами тортур. Це війна, спрямована проти існування української держави, українського народу. Від цього має стигнути кров… США ніколи не визнають «референдуми» на окупованих територіях… Ніхто не погрожував росії і ніхто, окрім рф, не прагнув конфлікту… путін виступив із бездумними ядерними погрозами, — наголосив президент США.

Він також закликав чинити максимальний тиск на путіна, щоб зупинити війну.

На думку Байдена, рішення путіна про мобілізацію — помилка та погана новина для російського народу. Зі слів Байдена, Вашингтон хоче, щоб війна закінчилася на справедливих умовах.

Байден вказав, що США тісно працюють із союзниками, щоб не допустити потенційної атаки рф на територію НАТО.

Рішення про мобілізацію — помилка. Це погана новина для росіян… Я вірю, що демократія є найбільшим інструментом людства. Ми її захищатимемо, — зазначив Байден.

Також американський президент вказав, що США виступають за включення нових членів до Ради безпеки ООН та скасування права вето.