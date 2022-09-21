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Ракурс
Росіяни масово ринули в Фінляндію — черги на кордоні

Росіяни масово ринули в Фінляндію — черги на кордоні (ВІДЕО)

21 вер 2022, 18:27
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Громадяни росії масово їдуть до Фінляндії після оголошення воєнним злочинцем — президентом рф володимиром путіним часткової мобілізації. Про це заявив 21 вересня очільник консульського департаменту МЗС Фінляндії Юссі Таннер у коментарі виданню Helsingin Sanomat.





Чоловіки-росіяни призовного віку зараз намагаються покинути росію. Helsingin Sanomat також вказує, що це помітно по кількості візових заявок, які надходять до Фінляндії.

Їхня кількість значно зросла… Є заявки, які свідчать про спробу виїхати з росії, а умова повернення не виконується. Тоді рішення про візу є негативним… Якщо в документах є неясності або не виконується умова повернення, віза не буде видана, — зауважив Таннер.

Чиновник вказав, що часткова реалізація оголошеної росією мобілізації лише посилить це явище.

Джерело: Ракурс


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