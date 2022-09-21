Реформувати ООН закликав прем’єр Японії у відповідь на агресію росії

https://racurs.ua/ua/n174990-reformuvaty-oon-zaklykav-premier-yaponiyi-u-vidpovid-na-agresiu-rosiyi.html

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Реформувати Організацію Об'єднаних Націй (ООН) через її неефективність у протистоянні агресії росії проти України закликав прем'єр Японії Фуміо Кісіда. Про це пише Associated Press з посиланням на виступ Кісіда на 77-й Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Раніше ООН відігравала центральну роль у підтримці миру в усьому світі, але фундамент міжнародного порядку зараз сильно похитнувся, — зазначив японський прем'єр.

Кісіда висловив розчарування неспроможністю Ради безпеки ООН відреагувати на російське вторгнення в Україну через право вето росії і закликав до реформ, які дозволять ООН краще захищати глобальний мир і порядок.

На його думку, повномасштабне вторгнення росії в Україну порушує філософію та принципи Статуту ООН, а також ідею про те, що всі країни повинні дотримуватися верховенства права.

Ми повинні усвідомити, що цілісність ООН під загрозою через вторгнення рф, яка є членом Ради безпеки ООН, — вказав представник Токіо.

Нагадаємо, раніше представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що право вето, яке має росія в Раді безпеки ООН, не дозволяє цьому органу ухвалювати будь-які змістовні рішення щодо війни в Україні.