Мобілізація у росії для війни проти України свідчить про провал кривавої авантюри воєнного злочинця й президента рф володимира путіна. Таку думку вислови глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

З його слів, через величезні втрати в Україні російській армії катастрофічно не вистачає «офіцерів та іншого військового персоналу».

Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміють воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони приходять до нас й вмирають… Він бачить, що його частини просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія. Тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас вторгається, просто тікає. Він хоче втопити Україну у крові, зокрема, у крові своїх солдатів, — заявив Зеленський.