Росіяни зруйнували шлюз дамби через Сіверський Донець на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n174988-rosiyany-zruynuvaly-shluz-damby-cherez-siverskyy-donec-na-harkivschyni.html

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Армія росії сьогодні завдала два ракетних удари по Чугуївському району Харківської області. Внаслідок обстрілу на Печенізькій дамбі через річку Сіверський Донець зруйновано верхній шлюз.

Харківщина. Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об'єктів критичної інфраструктури області. Рашисти завдали два ракетних ударів у Чугуївському районі. Внаслідок обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз, — написав заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він додав, що жертв та потерпілих немає.

Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо, що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована! — запевнив Тимошенко.

Нагадаємо, мешканців смт Печеніги Харківської області попередили про можливе підтоплення будинків через удари загарбників по Печенізькій дамбі.