Сын пескова не хочет воевать - Я господин песков, буду решать это на другом уровне

https://racurs.ua/n174998-syn-peskova-ne-hochet-voevat-ya-gospodin-peskov-budu-reshat-eto-na-drugom-urovne.html

Ракурс

Сина спікера російського президента дмитра пєскова миколу розіграли — ведучий каналу «Популярная политика» Дмитро Низовцев у прямому ефірі зателефонував йому, представився військкомом, та сказав з’явитися на огляд наступного дня о 10.00, але той відмовився.

О 10.00, звичайно ж, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я гаспадін пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Я це вирішуватиму на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які в мене є права… Завтра, щоб мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає, але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я кажу вам про політичні певні нюанси, — вказав микола пєсков.

На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, пєсков молодший відповів, що ні. Зокрема, у нього запитали, чи можна ставити галочку біля його прізвища, чи «згоден піти добровольцем на фронт»?

Ні, мені таку галочку ставити не треба, — відповів пєсков-молодший.

Потім він заявив, що «готовий піти, але це не на ваше прохання», а на особисте прохання «володимира володимировича путіна».

Нагадаємо, воєнний злочинець рф путін 21 вересня у зверненні до росіян заявив про «часткову мобілізацію» громадян на війну проти України. Йдеться нібито про 300 тис. резервістів. За даними Генштабу ЗСУ, в Україні вже утилізували понад 55 російських солдат.