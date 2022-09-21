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Взрывы в Херсоне: ВСУ ударили по скоплению техники рф — СМИ

Взрывы в Херсоне: ВСУ ударили по скоплению техники рф — СМИ (ВИДЕО)

21 сен 2022, 20:50
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Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Херсоні ввечері 21 вересня. За попередньою інформацією, Збройні сили України поцілили по скупченню військової техніки воєнних злочинців росії, яка знаходилася районі залізничного Антонівського мосту.





Вечірня канонада в Херсоні. Вибухи біля Антонівського мосту та на підприємстві, де базуються окупанти, — написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Источник: Ракурс


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