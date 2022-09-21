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Взрывы в Херсоне: ВСУ ударили по скоплению техники рф — СМИ
Взрывы в Херсоне: ВСУ ударили по скоплению техники рф — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174997-vzryvy-v-hersone-vsu-udarili-po-skopleniu-tehniki-rf-smi-video.htmlРакурс
Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Херсоні ввечері 21 вересня. За попередньою інформацією, Збройні сили України поцілили по скупченню військової техніки воєнних злочинців росії, яка знаходилася районі залізничного Антонівського мосту.
Вечірня канонада в Херсоні. Вибухи біля Антонівського мосту та на підприємстві, де базуються окупанти, — написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
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