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Вибухи в Херсоні: ЗСУ вдарили по скупченню техніки рф — ЗМІ

Вибухи в Херсоні: ЗСУ вдарили по скупченню техніки рф — ЗМІ (ВІДЕО)

21 вер 2022, 20:50
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Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Херсоні ввечері 21 вересня. За попередньою інформацією, Збройні сили України поцілили по скупченню військової техніки воєнних злочинців росії, яка знаходилася районі залізничного Антонівського мосту.





Вечірня канонада в Херсоні. Вибухи біля Антонівського мосту та на підприємстві, де базуються окупанти, — написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Джерело: Ракурс


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