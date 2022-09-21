Вибухи в Херсоні: ЗСУ вдарили по скупченню техніки рф — ЗМІ

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Вибухи пролунали в тимчасово окупованому Херсоні ввечері 21 вересня. За попередньою інформацією, Збройні сили України поцілили по скупченню військової техніки воєнних злочинців росії, яка знаходилася районі залізничного Антонівського мосту.