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Залужний: ЗСУ знищать всіх окупантів — і мобілізованих, і “добровільних”
Залужний: ЗСУ знищать всіх окупантів — і мобілізованих, і добровільнихhttps://racurs.ua/ua/n174996-zalujnyy-zsu-znyschat-vsih-okupantiv-i-mobilizovanyh-i-dobrovilnyh.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, у відповідь на оголошення часткової мобілізації в росії заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.
Про це Залужний написав у Фейсбук.
Збройні Сили України вісім років і сім місяців стримують збройну агресію рф проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України, — нагадав головнокомандувач ЗСУ.
Він наголосив, що жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу.
Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю — чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій! Перемога буде за нами! — підсумував Залужний.
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