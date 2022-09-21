Залужний: ЗСУ знищать всіх окупантів — і мобілізованих, і “добровільних”

https://racurs.ua/ua/n174996-zalujnyy-zsu-znyschat-vsih-okupantiv-i-mobilizovanyh-i-dobrovilnyh.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, у відповідь на оголошення часткової мобілізації в росії заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.

Про це Залужний написав у Фейсбук.

Збройні Сили України вісім років і сім місяців стримують збройну агресію рф проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України, — нагадав головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу.