Залужный: ВСУ уничтожат всех оккупантов — и мобилизованных, и добровольных

https://racurs.ua/n174996-zalujnyy-vsu-unichtojat-vseh-okkupantov-i-mobilizovannyh-i-dobrovolnyh.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, у відповідь на оголошення часткової мобілізації в росії заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.

Про це Залужний написав у Фейсбук.

Збройні Сили України вісім років і сім місяців стримують збройну агресію рф проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України, — нагадав головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу.