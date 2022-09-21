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Ракурс
Залужный: ВСУ уничтожат всех оккупантов — и мобилизованных, и добровольных

Залужный: ВСУ уничтожат всех оккупантов — и мобилизованных, и добровольных

21 сен 2022, 20:25
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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, у відповідь на оголошення часткової мобілізації в росії заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було.





Про це Залужний написав у Фейсбук.

Збройні Сили України вісім років і сім місяців стримують збройну агресію рф проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України, — нагадав головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу.

Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю — чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій! Перемога буде за нами! — підсумував Залужний.

Источник: Ракурс


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