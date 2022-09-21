ЕС готовит новые санкции против россии — Politico

https://racurs.ua/n174999-es-gotovit-novye-sankcii-protiv-rossii-politico.html

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Європейська комісія впродовж кількох днів розпочне консультації з представниками країн-членів Європейського Союзу щодо ухвалення чергового восьмого пакету санкцій проти росії. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на чотирьох поінформованих дипломатів у ЄС.

Очікується, що Єврокомісія запропонує обговорити план обмеження цін на російську нафту, який зараз намагаються запровадити країни «Великої сімки» G7.

США чинять тиск на ЄС, щоб досягти прогресу в обмеженні цін на нафту до набуття чинності у грудні заборони на імпорт російської нафти, — повідомляє Politico.

Видання зазначає, що у п’ятницю представники Євросоюзу також обговорять інші можливі заходи, зокрема додаткові санкції проти фізичних осіб, заборону ввезення російських алмазів та інших предметів розкоші.

Інформація про нові санкції Брюсселя з’явилася після заяви воєнного злочинця диктатора рф володимира путіна про «часткову мобілізацію» та проведення так званих «референдумів» про приєднання до рф на тимчасово окупованих територіях України.

2 вересня міністри фінансів країн G7 підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. Графік впровадження стелі цін буде погоджений з шостим пакетом санкцій, що передбачає нафтове ембарго з 5 грудня і нафтопродуктове — з 5 лютого.