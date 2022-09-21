В Изюме эксгумировали тела 338 украинцев

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Ракурс

Масове поховання в Ізюмі, яке утворилося під час окупації міста армією воєнних злочинців росії, продовжують досліджувати правоохоронні органи. Станом на вечір 21 вересня вдалося ексгумували тіла 320 цивільних та 18 воїнів Збройних сил України.

Про це повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Значна кількість тіл українців мають мінно-вибухові травми та численні переломи кісток, проте є й тіла з ознаками катування. Зі слів Фільчакова, на кладовищі виявили 445 могил, в деяких з них поховано від двох до чотирьох осіб одночасно.

Роботи з ексгумації похованих на кладовищі в Ізюмі планують завершити до кінця 23 вересня. Далі групи працюватимуть на інших об'єктах.

Є наступні місця, які нами вже встановлені, і ці спільні групи будуть уже ексгумувати тіла на інших територіях. Уже відомо про приблизно три-п'ять таких поховань, — повідомив прокурор.

Очільник райадміністрації Степан Масельський не виключив, що загиблих під час окупації в Ізюмському районі можуть бути тисячі.

Ми були б дуже щасливі, якби оце б поховання було б єдине в нашому районі. Бо щодня знаходимо біля під’їздів закопаних людей, знаходимо по посадках, дуже багато люди хоронили самі, по оселях. Особливо спочатку внаслідок авіанальотів, ударів артилерії, — сказав Масельський.

Нагадаємо, за наявними даними, кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати кількість жертв у Бучі. ООН направить команду до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.