Международные резервы растут, но гривна слабеет - что происходит с валютным курсом

https://racurs.ua/n175019-mejdunarodnye-rezervy-rastut-no-grivna-slabeet-chto-proishodit-s-valutnym-kursom.html

Ракурс

У четвер, 22 вересня, курс долара на готівковому ринку додав ще 40 копійок, а у продажу 65 копійок. Євро у покупці подорожчало на 20 копійок, а у продажу на 60 копійок.

В обмінниках долар у покупці подорожчав на 22 копійки, а у продажу на 35 копійок. Євро подешевшало у покупці на 8 копійок, а у продажу додало 20 копійок, повідомляє «Мінфін».

21 вересня готівковий курс долара також значно подорожчав. В обмінниках він додав 2 гривні і досяг 44,61 грн.

На готівковому ринку 22 вересня котирування гривні до долара становлять вже 41,90−43,00 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 42,20 грн. В обмінниках долар торгується за 42,67−43,30, євро — 41,30−42,20 грн.

Міжбанк відкрився 22 вересня в діапазоні 36,5686−36,9343 грн/дол. Торги євро проходять на рівні 35,9140−36,2731 грн/євро.

Минули два місяці з дня, коли НБУ вступив у бій за курсову стабільність зі спекулянтами, і рекордний курс у 42 грн за дол, знову став реальністю. Хоча можливостей побачити ці цифри на вулиці стало набагато менше.

Девальвація «вуличного» курсу відбувається попри те, що цього разу гривня має менше причин для песимізму. Розрив між експортом та імпортом зменшується, а міжнародні резерви зростають завдяки щедрій підтримці західних партнерів, розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Спрогнозувати готівковий курс валют в умовах війни майже неможливо. Зрештою, на нього впливає низка факторів, розвиток яких непередбачуваний.

«Економічна правда» пише, що важко передбачити, якими будуть курсові очікування населення. Вони залежатимуть від успіхів ЗСУ з деокупації українських територій, обсягів «друку» гривні Нацбанком і темпів надходження зовнішньої допомоги.

Водночас дефіцит готівкової валюти, імовірно, вдасться подолати. НБУ каже, що ситуація в банках з готівковими доларами та євро покращується.

Порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися. Національний банк очікує, що банки найближчим часом почнуть активніше задовольняти попит клієнтів на готівкову іноземну валюту. Національний банк готовий і надалі підкріплювати каси банків готівковою валютою для остаточного вирішення проблеми, — підкреслюють в НБУ.

Зменшення дефіциту валюти в касах банків може несуттєво послабити курс, а готівковий сегмент залишиться під сильним впливом спекулятивних факторів. Як показує практика минулих років, своєчасний і стабільний продаж банкам готівкової валюти Нацбанком упродовж кількох тижнів поспіль зменшує дефіцит і побоювання ринку щодо відсутності валюти.

Водночас для суттєвого падіння курсу долара в обмінних пунктах наразі нема причин. На вартість готівкової валюти впливатимуть додаткові витрати банків на її завезення, страхування від ризиків, оплату праці інкасаторів. Тому курс на готівковому ринку навряд чи опуститься впритул до офіційного курсу НБУ.

Зрештою, громадяни можуть купувати безготівкову валюту. Цю опцію пропонує низка роздрібних банків. У такому разі курс купівлі валюти набагато нижчий за готівковий.

Недоліки — обмеження в розмірі 50 тис грн на місяць та вимога щонайменше три місяці тримати придбану валюту на депозиті.