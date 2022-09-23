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Запад «потерял» санкции против производителя стали для российского ядерного оружия

Запад «потерял» санкции против производителя стали для российского ядерного оружия (ВИДЕО)

23 сен 2022, 16:37
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Журналісти «Схем» встановили, що компанія російського олігарха Володимира Лісіна з 2014 року постачала сталь для підприємств-розробників російської ядерної зброї.





Лісін — найбагатша людина у рф за версією Forbes у 2022 році. При цьому він досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії та не перебуває під українськими санкціями. Тому цей бізнесмен і досі може провадити бізнес та подорожувати до країн ЄС — зокрема, у Францію, де його родина, як встановили «Схеми», має дві елітні вілли на Лазуровому узбережжі.

Журналісти на базі дані публічних закупівель рф виявили, що електротехнічна сталь корпорації Лісіна з 2014 року регулярно постачається на державні підприємства росії, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї.

Йдеться про контракти 2017 року підприємства «Російський федеральний ядерний центр — всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна». Цей інститут розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

НЛМК співпрацював із Федеральним держпідприємством «Виробниче об'єднання «Север». Є контракти на постачання сталі 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі «ВО «Север» не оприлюднювали. «Север» виробляє компоненти ядерних боєприпасів.

Концерн Лісіна, як з’ясували розслідувачі, співпрацював і з іншими підприємствами оборонного комплексу рф. «НЛМК» постачав сталь «Науково-виробничому об'єднанню «Електромашина». Воно виготовляє бойовий модуль «Охотник».

Зазначається також, що у металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, в Індіані та Пенсильванії.

Санкції проти Лісіна персональні санкції ввели лише в Австралії.

Источник: Ракурс


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