Ежедневные потери Украины обнародовал Зеленский, с начала войны погибли 9 тысяч защитников

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Щодня у війні проти росії Україна втрачає близько 50 воїнів. Водночас від початку повномасштабного вторгнення загинуло упʼятеро менше українських військових, ніж окупантів, повідомив Володимир Зеленський.

У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 військових на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдат і цивільних лишаються на цій території. В цілому на війні загинуло в пʼять разів менше українських воїнів, ніж російських, — заявив президент для Ouest-France.

Втрати Збройних сил України у війні проти росії становлять понад 9 тис. людей, розповіла 23 вересня заступниця міністра оборони Ганни Маляр у розмові з проектом «Ісландія». Проте наразі Міноборони не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.