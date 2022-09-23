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Щоденні втрати України оприлюднив Зеленський, від початку війни загинуло 9 тисяч захисників

Щоденні втрати України оприлюднив Зеленський, від початку війни загинуло 9 тисяч захисників

23 вер 2022, 16:14
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Щодня у війні проти росії Україна втрачає близько 50 воїнів. Водночас від початку повномасштабного вторгнення загинуло упʼятеро менше українських військових, ніж окупантів, повідомив Володимир Зеленський.





У нас є оцінки втрат за добу, вони не є точними. Це близько 50 військових на день. Але це не точні цифри, тому що ми не знаємо, скільки солдат і цивільних лишаються на цій території. В цілому на війні загинуло в пʼять разів менше українських воїнів, ніж російських, — заявив президент для Ouest-France.

Втрати Збройних сил України у війні проти росії становлять понад 9 тис. людей, розповіла 23 вересня заступниця міністра оборони Ганни Маляр у розмові з проектом «Ісландія». Проте наразі Міноборони не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.

Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч… Якщо у них понад 50 тис., а у нас ми називаємо близько 9 тис., ну трошки зараз уже більше, — зазначила Маляр.

При цьому вона наголосила, що йдеться виключно про військових, оскільки підрахунком кількості загиблих цивільних займається інше відомство.

Джерело: Ракурс


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