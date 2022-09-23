Cержанти, рядові і молодші офіцери - Генштаб розповів, кого мобілізовують в росії

https://racurs.ua/ua/n175055-cerjanty-ryadovi-i-molodshi-oficery-genshtab-rozpoviv-kogo-mobilizovuut-v-rosiyi.html

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На першому етапі часткової мобілізації росія планує доукомплектувати свої з'єднання та військові частини, що воюють в Україні. Частина новобранців може піти на доукомплектування прикордонної служби.

Про це в п’ятницю, 23 вересня, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

300 тис. московити хочуть мобілізувати щонайменше у два етапи.

Громов каже, що за місяць-півтора ворог планує доукомплектувати до повного штату свої з'єднання та військові частини, які вже залучені до ведення бойових дій на території України.

Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування прикордонної служби ФСБ, щоб вивільнити особовий склад, який прикриває кордон рф з Україною.

За словами генерала, найбільшу частину тих, хто підлягатиме мобілізації, становитимуть посадові особи сержантського і рядового складу, а також молодші офіцери.

Це категорія, яка найбільше зазнала втрат у ворога, — пояснив Громов.

В Генштабі припускають, що надалі росіяни створюватимуть з мобілізованих нові формування оперативного і тактичного рівня.

Українські військові розуміють, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника на даний час немає, а їх підготовка буде займати тривалий час.

Насамперед противник зосередив свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії, — сказав представник Генштабу.

Він зазначив, що, за даними української розвідки, поспішність Кремля щодо оголошення часткової мобілізації є наслідком зростання низки внутрішніх і зовнішніх загроз режиму путіна.

Насамперед, це неспроможність чинної російської влади досягти анонсованих цілей «спеціальної військової операції», постійна підтримка України країнами Заходу та збереження курсу нашої держави на вступ до НАТО, а також загострення в росії соціально-економічних проблем та посилення санкційного тиску на рф, — сказав Громов.

Він також запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.