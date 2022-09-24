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Ракурс
Рашисты применили химическое оружие в Херсонской области, фото: maple4.ru

Россияне применили химическое оружие против ВСУ

24 сен 2022, 09:39
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Рашисти, ймовірно, застосували хімічну зброю проти українських військових у Херсонській області.





Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє Оперативне командування «Південь».

З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51, — зазначається в повідомленні. — Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.

Пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію. Через це його застосовували як бойову отруйну речовину ще у Першій світовій війні (зокрема, під час боїв за фортецю Осовець на Східному фронті у 1915 році, відомих своєю «атакою мерців» — контрнаступом вцілілих після потужної німецької хімічної атаки військових російської імперії).

хлорпікринова граната К-51, фото: Андрій Цаплієнко

Источник: Ракурс


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