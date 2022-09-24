Рашисты проводят мобилизацию на оккупированных территориях, фото: «Интерфакс»

https://racurs.ua/n175072-rashisty-nachali-razdavat-povestki-na-zaporoje-i-hersonschine-genshtab-vsu.html

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Рашисти у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей розпочали вручення повісток про мобілізацію чоловікам призовного віку, котрі відмовились від українського громадянства та отримали паспорти російської федерації.

Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Варто додати, що у соцмережах з’явилися повідомлення, що рашисти в межах так званого референдуму, проведення якого вони розпочали 23 вересня, змушують місцеве населення «голосувати» за «приєднання» до рф. Стверджується, що тим, хто підкорився їхнім вимогам, відразу видають російські паспорти та мобілізують.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 21 вересня проголосив проведення «часткової мобілізації».